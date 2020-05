L’écrivain Adil Mesbahi vient de lancer l’opération #monlivresolidaire qui aidera à alimenter le Fonds spécial contre le coronavirus, tout en offrant un bon moment de lecture au citoyen et un soutien considérable à la culture.

“Lancée par Adil Mesbahi, écrivain, l’opération #monlivresolidaire se veut joindre l’utile à l’agréable. Faire une bonne action, en alimentant le Fonds spécial contre le coronavirus, tout en s’offrant de bons moments de lecture, synonymes d’escapade en ces temps de crise”, indique l’écrivain dans un communiqué, notant que la crise du coronavirus touche de nombreux secteurs, parmi lesquels, la culture.

Concernant les modalités de participation à l’opération, l’écrivain invite les lectrices/lecteurs à envoyer leur commande à l’adresse [email protected] en précisant l’adresse de livraison, ainsi que le ou les livres et le nombre d’exemplaires souhaités. Ensuite, ils recevront à l’adresse de livraison indiquée, les livres commandés avant le règlement du prix, plus le coût d’une livraison standard d’Amana de Barid Al-Maghrib.

“Votre participation solidaire c’est 50% du prix de chaque livre commandé qui sera reversé au Fonds spécial contre le coronavirus”, précise le communiqué.

Pour rejoindre l’opération, il suffit aux auteurs, distributeurs ou éditeurs de s’engager à reverser au Fonds spécial 50% du prix de chaque livre commandé, qui a été préalablement associé à l’opération, poursuit la même source. Concernant le média, la télé, la radio, la presse ou bien l’influenceur, il suffit de faire l’écho de cette opération culturelle solidaire pour soutenir l’opération, souligne le communiqué. Le premier livre associé à l’opération est “L’espion aux deux visages” qui est le 1er opus de la trilogie Khabir, fait savoir le communiqué, ajoutant que le roman, référencé sur le site Amazon, est disponible au Maroc avec un stock limité.

“Le James Bond arabe est né! L’espion marocain formé par les services secrets français. Je suis Khabir le caméléon, séducteur, menteur et manipulateur. Les femmes «tombent» et les services secrets «tremblent» ! New York, Paris, Marrakech ou ailleurs, je suis toujours là où ça se passe..”, lit-on dans une présentation du livre.

Pour ce premier livre associé à l’opération #monlivresolidaire, les partenaires sont son auteur, Adil Mesbahi et son distributeur, Youssef Bennani (Librairie du monde actuel).