Le Maroc déploie ses forces pour lutter efficacement contre le Covid-19, affirme samedi le site d’information 54etats.com, basé en France.

«Le Maroc a lancé plusieurs initiatives dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation en rapport pour lutter contre le Covid-19 : réalisation d’études cliniques et de pharmacovigilance, production d’un appareil de respiration artificielle, conception d’une application pour le tracing », souligne à sa Une ce média qui livre une information fiable, libre et indépendante sur l’Afrique.

Ainsi, le Maroc, qui a dépassé une production quotidienne de 10 millions de masques et dispose d’un stock stratégique pour l’après-confinement de 50 millions de masques, va commencer à exporter des masques, indique la même source , ajoutant que plusieurs pays étrangers sont intéressés dont la France.

Dans cette mouvance, poursuit le site d’information, le Maroc a entamé l’exportation d”équipements médicaux tels que des combinaisons, des blouses, des sur-blouses, ou encore des visières.

Côté prévention, relève la même source, un test marocain MAScIR pour la détection du COVID vient d’être validé par l’institut Pasteur à Paris. Et les instituts de recherche et développement ont conçu un respirateur ainsi qu’un appareil de mesure de la température destinés aux malades atteints du coronavirus (Covid-19).

Ces innovations technologiques, faites de composants entièrement disponibles sur le marché marocain, seront opérationnelles autant en ville qu’en milieu rural, et dotés d’une autonomie de plus de 3000 heures. Une fois leur production achevée au cours des semaines à venir, elles seront mises à disposition du système sanitaire, indique le site d’information.

La Conception d’un respirateur intelligent artificiel 100% marocain, le Sircos, focalise également l’attention de 54etats.com. « Il s’agit d’un respirateur intelligent artificiel et autonome qui peut être contrôlé à distance. D’abord, il permet aux patients, souffrant de problèmes respiratoires et dans l’incapacité de se déplacer à l’hôpital, de bénéficier de la respiration artificielle à domicile », explique le site d’information.

L’équipement comprend aussi un dispositif de capteurs permettant de détecter des fuites ou des anomalies, et s’adapte parfaitement aux besoins de patients souffrant d’insuffisance respiratoire, indique la même source qui souligne que le SIRCOS, qui permet plusieurs modes de ventilation répond aux normes et aux exigences de sécurité et de performance.