La société PROFAL Industrie (filiale du groupe YOMAR), fondée en 1994, est spécialisée dans l’extrusion et injection des profilés spéciaux, dont la majorité est destinée aux secteurs alimentaire, automobile et technique.

PROFAL est certifiée ISO 9001, et FSSC 22000.

Etant donné la situation sanitaire actuelle, depuis mars dernier, PROFAL a été la première société à produire les visières de protection faciale réutilisable afin d’apporter des solutions et aides pour faire face à la pandémie du COVID-19.

Elle a offert gracieusement des visières aux établissements publics et s’est lancée dans leur commercialisation pour le secteur privé (industries pharmaceutiques, laboratoires, industries automobiles, fast-food, supermarchés, magasins de bricolage, sociétés de distributions de carburants…).

Grâce aux efforts du laboratoire en interne, les visières sont produites avec une matière conforme, très souple au niveau du serre tête ce qui les rends uniques au sein du pays.

Avec une production de plus 20 000 pièces par jour, la chaine de production écologique est entièrement alimentée par des panneaux solaires proposant ainsi des visières garantissant un meilleur respect de l’environnement.

PROFAL a lancée de nouvelles visières amovibles pour enfants et adultes, souples et légères, réglables et très faciles à utiliser pour le quotidien.

Les visières respectent les mesures de sécurité sanitaires qui sont entreprises par le pays afin de lutter contre le virus COVID-19, et sont homologuées par IMANOR et certifiée par le ministère de la santé.

A noter que les produits sont actuellement exportés en France et en Afrique. Et des accords sont en cours de finalisation avec l’Angleterre, la Belgique et d’autre pays.