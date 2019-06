Seuls le Maroc et la Gambie sont assez ambitieux pour nous permettre de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. C’est ce qui ressort de l’analyse par le groupe de recherche européen Climate Action Tracker, des contributions à la lutte contre le changement climatique de 32 pays.

Les émissions de gaz à effet de serre devront diminuer de moitié, d’ici à 2030, afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Mais en l’état actuel des choses, la hausse de température sera plutôt de 3°C, voire 3,3°C, avec la mise en œuvre complète des mesures prévues par les pays.

« La conscience du public est de plus en plus vive à ce sujet avec des mouvements globaux tels que les Fridays for Future et Extinction Rebellion, qui mettent la pression aux Etats pour que ces derniers soient plus ambitieux. Alors que nous passons progressivement du changement climatique à la crise climatique, le public donne plus de priorité au sujet et nous espérons que les actions des gouvernements suivront », a affirmé Niklas Höhne du New Climate Institute, l’une des organisations membres de Climate Action Tracker