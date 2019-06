Le Groupe CDG a organisé du 14 au 16 juin, à Fès, la première édition de la Convention des Cadres Dirigeants du Groupe CDG.

Cette rencontre a été placée sous la thématique du « One CDG », ou comment avancer ensemble comme une seule et même CDG, pour plus de création de valeur en faveur du Groupe et du pays.

Le « One CDG », s’est vite imposé comme une évidence absolue pour l’ensemble des dirigeants présents, comme un vecteur essentiel de la transformation du Groupe pour une efficacité durable pour tous. Synergie, confiance et alignement, ont été les maîtres mots durant toute la convention.

Les échanges, qui ont mis en exergue le Capital Humain, la Synergie, la Communication, la Gouvernance et l’ Innovation comme axes majeurs du projet de transformation « One CDG » ont abouti à la mise en place d’un pacte fondateur, le Pacte « One CDG » qui constituera le socle de la nouvelle culture d’entreprise qui caractérisera le Groupe CDG pour les années à venir.