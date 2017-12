Infomédiaire Maroc – Un budget total de 182,7 millions de dirhams a été alloué par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) au programme 2018 de prévention et de lutte contre les incendies de forêts.

Ce programme se décline en plusieurs actions préventives et opérationnelles, notamment des travaux d’entretien de tranchées pare-feu, l’aménagement de points d’eau, l’ouverture et la réhabilitation de pistes forestières, la construction et l’entretien de postes vigies et la mobilisation de guetteurs pour l’alerte des départs de feux, indique un communiqué du HCEFLCD, à l’occasion de la tenue, jeudi à Rabat, de la réunion du comité directeur chargé de la Prévention et de la Lutte Contre les incendies des forêts.

