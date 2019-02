Il est dans l’intérêt de l’Europe de coopérer avec le Maroc « sur la manière d’intégrer les ressortissants d’autres pays dans la société, de manière efficace et de nature à prévenir la criminalité et l’extrémisme qui sont devenus un défi », a indiqué le ministre finlandais de l’Intérieur, Kai Mykkänen.

Dans une déclaration en marge de ses entretiens, à Helsinki, avec le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Finlande, Mohamed Ariad, le ministre a fait savoir que les discussions ont porté sur « le leadership marocain en matière de politique migratoire et l’intégration au niveau de l’Union africaine, compte tenu des efforts que SM le Roi Mohammed VI, leader africain, déploie dans ce domaine ».

« Le Maroc réalise un travail important pour trouver des solutions à ceux qui désirent vraiment changer leurs vies et vivre dans le respect des lois et dans des conditions décentes et dignes », a-t-il déclaré.

La Finlande, qui est confrontée au problème des « individus ayant rejoint les zones de terrorisme et souhaitant revenir », est intéressée par l’expérience marocaine en matière de la lutte contre l’extrémisme, a-t-il fait savoir.

Le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas a également eu des entretiens avec le ministre finlandais des Affaires étrangères, Timo Soini, qui a déclaré que les discussions ont concerné « la question de l’extrémisme et la manière d’aider les personnes impliquées à se détacher de leur passé et à entamer une nouvelle vie ».

Abbadi a effectué une visite de trois jours en Finlande, durant laquelle il a rencontré des responsables finlandais et des acteurs de la société civile et de la jeunesse, et animé une conférence sous le thème « La guerre des idées et l’expérience marocaine de la lutte contre l’extrémisme violent ».

IM