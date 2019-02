« Corteva Agriscience », division de l’agriculture du groupe américain « DowDuPont », a inauguré jeudi son siège officiel régional pour le Nord-Ouest et le Centre-Ouest de l’Afrique (NWAF & WCAF), basé à Casablanca.

Le Bureau de Casablanca, dont la cérémonie officielle marquant son ouverture s’est déroulée à Marrakech, en présence notamment de Tim Glenn, Vice-Président Worldwide de « Corteva Agriscience », Prabdeep Bajwa, Président de « Corteva Agriscience »-Afrique et Moyen-Orient, et Alain Pescay, Directeur commercial de « Corteva Agriscience »-Zone commerciale du Nord-Ouest et du Centre-Ouest de l’Afrique, va opérer en tant que Centre d’affaires de « Corteva Agriscience » pour les clients, partenaires et consommateurs de ses principaux marchés à savoir : le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria, le Niger, le Togo et le Sénégal.

La nouvelle représentation régionale basée à Casablanca assure, désormais, un excellent mélange de semences, de protection des cultures et de solutions numériques pour optimiser les rendements de ses clients, et améliorer ainsi leur rentabilité sur ces marchés.

Cette évolution porte ainsi à quatre le nombre des bureaux de « Corteva Agriscience » sur le Continent Africain: il s’agit des bureaux opérationnels au Caire (Egypte), à Johannesburg (Afrique du Sud), à Nairobi (Kenya) et maintenant à Casablanca, au Maroc.

Cette cérémonie de lancement, qui a connu aussi la présence des membres de l’équipe dudit Bureau et de plusieurs autres personnalités africaines et étrangères, a été marquée par la présentation d’une série d’exposés sur l’histoire de « Corteva Agriscience », ses engagements, missions et objectifs, ainsi que sur ses valeurs et principes conducteurs, en vue notamment de redynamiser et générer un écosystème agricole plus efficace qui soit utile à la planète et à ses habitants, et d’améliorer la productivité des agriculteurs, de même que la santé et le bien-être des consommateurs qu’ils servent, assurant ainsi le progrès pour les générations à venir.

Dans un communiqué distribué à cette occasion, le Président de « Corteva Agriscience »-Afrique et Moyen-Orient, Prabdeep Bajwa, a affirmé que « l’agriculture marocaine a réalisé de grands progrès en termes de modernisation et de diversification, et a fait du Maroc un site stratégique pour que Coretva Agriscience puisse y installer son siège régional ».

« C’est une reconnaissance toute naturelle du rôle du Royaume du Maroc en tant que Hub de l’agriculture pour la région du Nord-Ouest et du Centre-Ouest de l’Afrique (NWAF & WCAF) », a-t-il soutenu.

Le Bureau de Casablanca sera appuyé par le siège pour l’Afrique et le Moyen-Orient, situé à Pretoria, en Afrique du Sud, lit-on aussi dans le communiqué.

« Avec plus de 60 pays, l’Afrique et le Moyen-Orient sont divers et complexes et notre structure régionale se fixe pour objectif de nous rapprocher les uns des autres et de nous aider à les servir de la façon la plus adéquate qui répond à leurs attentes, ce qui nous permet d’établir de solides relations et de maintenir ainsi des partenaires concrets sur le terrain », a relevé Bajwa.

IM