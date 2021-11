Madaëf Golfs, premier réseau de golfs au Maroc, développe son ore à Taghazout Bay avec

l’extension du parcours Tazegzout qui s’ore 9 trous supplémentaires passant ainsi à un total de 27 trous.

Situé à quinze minutes du centre-ville d’Agadir, au coeur de la destination Taghazout Bay, le golf Tazegzout est une référence incontournable dans l’architecture des golfs au Maroc.

Dessiné par l’architecte américain Kyle Phillips, le parcours est situé sur une falaise à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer, et épouse le site naturel dans lequel il se trouve, en préservant au maximum les arganiers existants. Proposant un parcours alliant technicité et plaisir de jeu, Tazegzout offre désormais une expérience golfique plus ludique qui se prolonge jusqu’en bord de mer.

L’ouverture de ce nouveau parcours, par 32, s’est faite dans un cadre convivial le 13 novembre 2021, avec l’organisation d’un tournoi pour les membres de Tazegzout.

Cette même journée a été marquée par la signature d’une convention entre la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et Madaëf Golfs pour la mise en place d’une Académie Fédérale Régionale au niveau du golf Tazegzout.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Fédération Royale Marocaine de Golf

d’élargissement de la base des pratiquants, notamment auprès des jeunes. Le partenariat signé permettra d’accueillir davantage de juniors de la région d’Agadir et de les former à jouer au golf et à respecter ses valeurs, avec une attention portée à la dimension sociale et éducative de ce sport. Enfin, il contribuera à détecter de jeunes talents et à leur fournir un encadrement de qualité.

Pour rappel, des conventions similaires avaient été signées entre la FRMG et Madaëf Golfs il y a deux ans et avaient abouti à la création d’une Académie Fédérale à Casa Green Golf et deux Académies Fédérales Régionales au Royal Golf De Fès et au Golf des Lacs Saïdia.

Au total, la Fédération Royale Marocaine de Golf accompagne 10 académies de golf ouvertes sur tout le territoire national et d’autres ouvertures sont prévues pour couvrir l’ensemble des clubs de golf du pays.