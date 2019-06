Une délégation du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts effectue actuellement une mission à Madagascar dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations de coopération entre les deux pays.

Cette mission d’une semaine s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre Madagascar et le Maroc dans le domaine de l’agriculture et de la coopération Sud-Sud, indique le ministère malgache de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche.

La mission de la délégation marocaine sur le sol malgache a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux pays mais surtout de marquer la volonté du Maroc à appuyer et développer le secteur agricole de Madagascar.

Il s’agit d’une visite à portée significative pour Madagascar, note le département, ajoutant que le déplacement de la délégation marocaine offre l’occasion de procéder à des échanges et des partages d’expérience sur diverses thématiques dont: l’orientation stratégique du secteur agricole, le Plan Maroc Vert, l’agropole, l’agrégation et l’interprofession, le financement agricole, la formation, la santé et la production animale.

Lors de cette visite, des étudiants malgaches seront sélectionnés pour effectuer des études à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat, indique le ministère malgache.

Durant son séjour dans la Grande Ile, la délégation marocaine effectuera des visites de divers centres de formation du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche et terminera sa mission par une visite symbolique de la ville d’Antsirabe.