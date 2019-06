La région de Fès-Meknès accueillera prochainement une foire internationale de l’investissement, avec la participation d’une cinquantaine de pays.

Cette manifestation internationale, dont la date n’a pas encore été fixée, a fait l’objet d’un projet de convention de partenariat entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Fès-Meknès (CCIS) et une grande entreprise spécialisée dans l’organisation de ce genre d’évènements, laquelle a été approuvée mardi en session ordinaire du mois de juin de la CCIS.

La Chambre a également adopté un projet d’accord-cadre de coopération avec le conseil municipal de Taoujdat axé sur le renforcement et l’approfondissement des liens économiques, conformément aux exigences du développement local, et un autre projet d’accord de partenariat avec l’Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises, afin de promouvoir les échanges commerciaux et de booster la compétitivité des entreprises de Fès-Meknès.

Présidée par Badr Tahiri, cette réunion a porté sur l’examen et l’adoption de trois autres points, à savoir le rapport de la session ordinaire du mois de février 2019, le rapport moral des activités de la Chambre entre les sessions de février et juin et le rapport du comité de l’étude des dossiers de plusieurs institutions.

S’exprimant à cette occasion, M. Tahiri a souligné que cette rencontre entre dans la cadre de la mise en œuvre des dispositions du plan stratégique de la Chambre et des décisions de l’Assemblée générale, outre l’exécution du plan d’action de la Chambre.

Le président de la CCIS a aussi fait observer que la période étalée entre les deux sessions de février et juin de cette année a été caractérisée par des activités ‘’intenses et de qualité’’, ce qui a permis à la Chambre de se positionner en tant qu’’’acteur-clé’’ du système économique de la région, à travers des actions menées dans le cadre d’une ‘’approche participative’’.

Et d’ajouter que cette institution ne cesse de préconiser une communication continue avec les divers acteurs, en vue de surmonter tous les obstacles et les problèmes rencontrés au niveau de la région.