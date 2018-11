Infomediaire Maroc – Le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM) du Royaume du Maroc, Mehdi Qotbi, a effectué jeudi une visite de travail à Madrid au cours de laquelle il a eu des entretiens avec le ministre espagnol de la Culture et du Sport, José Guirao, et d’autres responsables espagnols.

Les préparatifs de la saison culturelle marocaine en Espagne et de celle du pays ibérique dans le Royaume, prévues respectivement en 2020 et 2021, ont été au centre de cette entrevue, ainsi que de celles avec le directeur du Musée archéologique national espagnol, Andrés Carretero, le directeur du Musée Reina Sofia, Manuel Borja, et le directeur adjoint des Archives de l’Etat espagnol, Sveriano Hernandez.

La saison culturelle marocaine en Espagne et celle du pays ibérique dans le Royaume ambitionnent de faire découvrir au public, à travers des expositions, des concerts de musique et d’autres activités culturelles, les multiples aspects du patrimoine, de l’histoire et de la culture communs entre le Maroc et l’Espagne.

Elles visent, en outre, à promouvoir la présence de l’art et de la culture marocains dans les musées et les différents espaces d’exposition du Maroc et vice versa.

Guirao a indiqué que sa réunion avec Qotbi a été une occasion d’évoquer une série de projets d’expositions d’art contemporain marocain et d’archéologie à organiser en 2020 en Espagne, ainsi que des activités culturelles espagnoles qui seront organisées dans le Royaume en 2021.

Il s’agit, a-t-il précisé dans une déclaration, d’une exposition d’art moderne marocain au Musée Reina Sofia et d’une exposition d’archéologie au Musée archéologique national espagnol, de la préhistoire à l’âge moderne.

Guirao a souligné que ces manifestations, ainsi que celle prévue sur les habits traditionnels des deux pays, seront focalisées sur « les aspects communs que nous partageons dans les deux rives de la Méditerranée », en Espagne et au Maroc.

« Nous prévoyons aussi une programmation de danse et de musique contemporaines avec des artistes jeunes », a poursuivi le ministre espagnol.

Il s’est félicité, par ailleurs, du niveau des relations culturelles « étroites » entre les deux Royaumes, lesquelles sont appelées à connaître une nouvelle dynamique à la faveur des saisons culturelles marocaine et espagnole prévues en 2020 et 2021, ajoutant que cela illustre la détermination des deux pays d’inscrire ces relations dans la continuité.

Qotbi a, pour sa part, qualifié de « fructueuses » ses réunions avec le ministre espagnol de la Culture et les autres responsables ibériques, soulignant que la saison culturelle marocaine en Espagne permettra aux Espagnols de s’informer de « tout ce que nous avons en commun dans l’histoire, le patrimoine et la culture ».

« Les expositions prévues vont être organisées comme une sorte de dialogue entre le patrimoine marocain et espagnol, sachant les nombreux aspects culturels qui nous unissent » et qui datent de plusieurs siècles, a dit Qotbi.

Il a relevé, par ailleurs, que le renforcement de la coopération culturelle entre l’Espagne et le Maroc a été l’un des points abordés lors de la visite au Maroc lundi du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

La diplomatie culturelle entre les deux pays « est en marche » et cette visite aujourd’hui à Madrid « arrive à point nommé » dans le but de contribuer à promouvoir un « échange culturel équilibré » entre les deux pays, a-t-il conclu.

Rédction Infomediaire