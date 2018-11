Infomédiaire Maroc – Une importante délégation marocaine prend part au Salon mondial de la construction « ePower&Building 2018 », qui se tient du 13 au 16 novembre à Madrid, en vue de mettre en avant les avancées réalisées par le Royaume dans ce domaine et de promouvoir les relations économiques maroco-espagnoles dans ce secteur.

La délégation marocaine à cet évènement, conduite par le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri, est composée des représentants notamment de la Fédération nationale du Bâtiment et des travaux publics (FNBTP), de l’Ordre national des ingénieurs géomètres topographes (ONIGT), de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) et du Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA).

Des représentants de la Fédération marocaine du conseil et de l’ingénierie (FMCI), de la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC), du Groupe Al Omrane, de la Fédération des industries des matériaux de construction (FMC), du EMC-Cluster de l’efficacité énergétique et la construction durable, du MGBC-Moroccan Green Building Council et de Viales y Obras Públicas Maroc participent également au salon.

La participation du Maroc à cet évènement de dimension mondiale en tant qu’invité d’honneur ambitionne de contribuer au renforcement des liens économiques entre les deux pays et de dynamiser davantage les échanges entre les opérateurs économiques marocains et espagnols.

La participation marocaine à ce salon est coordonnée par la représentante déléguée d’IFEMA au Maroc et en Afrique du Nord, Hanane Zaoudi, à travers l’agence HOW2GO.

« ePower&Building 2018 » est un rendez-vous annuel qui rassemble les différents acteurs de la construction et fait de Madrid la capitale mondiale de la durabilité, de l’innovation et de la technologie dans ce secteur.

Rédaction Infomédiaire