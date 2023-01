Le groupe Maghreb Oxygène a annoncé un résultat net positif au titre de l’année 2022, mais en recul de 35% par rapport à l’exercice précédent et aux prévisions établies.

Cette baisse est expliquée par la hausse des coûts due à une conjoncture économique difficile et au renchérissement des matières premières et du coût des produits importés, l’impact de change défavorable sur le résultat financier et la réalisation exceptionnelle d’un produit non courant durant l’exercice 2021 non reconduit en 2022, indique le groupe dans un communiqué.

Maghreb Oxygène compte faire face en 2023, à cette sous-performance à travers la mise en œuvre d’une forte et efficiente mobilisation commerciale ainsi que par des efforts en matière de rationalisation de coûts, fait savoir la même source.