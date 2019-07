La société Comicom, pionnière du secteur du machinisme agricole au Maroc, déjà importateur exclusif la marque de tracteurs Massey Ferguson ainsi que de nombreuses marques de matériel agricole d’accompagnement de renommée internationale, vient, dans le cadre de sa stratégie de diversification et afin d’élargir son offre, de signer un contrat d’importation et de distribution exclusives des véhicules particuliers, des véhicules utilitaires, des engins de travaux publics et des groupes électrogènes de la marque Mahindra.

Avec plus de 70 ans d’expérience, Mahindra est une marque mondiale présente dans plus de 100 pays et proposant des solutions de mobilité variées et à la pointe de la technologie dans plusieurs secteurs d’activité notamment l’automobile, les travaux publics, l’aéronautique et la construction maritime. Sa vocation : rendre accessible aux particuliers et aux professionnels des produits de grande qualité à des prix compétitifs. Comicom lancera sur le marché marocain la commercialisation des véhicules Mahindra avant la fin d’année en cours.