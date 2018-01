Infomédiaire Maroc – Une exposition sur la contribution du Maroc, depuis plus d’un demi-siècle, aux opérations de maintien de la paix et à l’action humanitaire en Afrique est organisée au sein de l’enceinte de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba.

On apprend ainsi que plus de 51 000 soldats marocains dans 5 contingents de maintien de la paix ont participé à 5 missions de maintien de la paix de l’ONU en Afrique (Congo, Somalie, RDC, Côte d’Ivoire et Centrafrique).

De plus, 11 Hôpitaux Médico-Chirurgicaux de Campagne ont été déployés par le Maroc aussi bien sous l’égide de l’ONU (Somalie) que dans le cadre bilatéral au profit de pays frères et amis (Gabon, Niger, Congo Brazzaville, Sénégal, Tunisie, Mali, Guinée Conakry, Guinée Bissau et Soudan du Sud) ayant assuré plus de 530 000 prestations médicales au profit des populations locales, outre l’assistance humanitaire au profit de pays africains pendant plus d’un demi-siècle.

Rédaction Infomédiaire