La compagnie énergétique, Sound Energy, a conclu un accord de vente et d’achat (SPA) contraignant pour la cession partielle de ses actifs marocains à Managem SA, pour une valeur totale pouvant atteindre 45,2 millions de dollars.

L’accord porte sur la vente de l’intégralité du capital social de Sound Energy Morocco East Limited (SEME), permettant à Sound Energy de conserver 20 % d’intérêt dans la concession de production de Tendrara, ainsi que 27,5 % d’intérêts dans les permis d’exploration de Grand Tendrara et d’Anoual.

Dans le cadre de cet accord, Managem financera le développement de la phase 2 de la concession de Tendrara et deux puits d’exploration, tout en couvrant les coûts de développement et en remboursant les dépenses antérieures. La vente, dont la date effective est fixée au 1er janvier 2022, attribue à Managem 55 % de la concession, 47,5 % du permis de Grand Tendrara et 47,5 % du permis d’Anoual. Cette opération stratégique vise à assurer la continuité des projets de Sound Energy au Maroc tout en apportant des fonds substantiels pour les développements futurs.

L’accord inclut plusieurs conditions préalables, telles que l’approbation de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et du ministre de l’Énergie, ainsi que des autorisations antitrust et du Bureau des changes. De plus, la transaction doit recevoir l’approbation de ONEE concernant le changement de contrôle, ainsi que l’extension de la date de début définie dans l’accord de vente de gaz naturel liquéfié (LNG GSA).

Graham Lyon, président exécutif de Sound Energy, a déclaré : « nous sommes très heureux d’avoir conclu cette vente avec un excellent partenaire, Managem SA. La transaction, structurée pour permettre une transition en douceur vers Managem, apportera à Sound Energy deux nouveaux forages d’exploration passionnants, un financement substantiel pour le développement de la phase 2 et la couverture des coûts passés. Il y a aussi un bonus de production une fois le gaz de la phase 2 livré ».