Infomediaire Sport – La 34ème édition du Marathon des Sables se déroulera du 5 au 15 avril 2019 au cœur du Sahara sud-marocain (région de Ouarzazate), annoncent les organisateurs.

Premier événement du genre en 1986, premier raid désertique au monde de par sa taille et premier trail en autonomie de par sa réputation internationale, la légende du Marathon des Sables se renforce édition après édition avec à sa tête depuis 34 ans son non moins légendaire créateur Patrick Bauer, souligne les organisateurs dans un communiqué, relevant que plus qu’une aventure sportive, il s’agit d’un véritable défi doublé d’une aventure humaine sans pareille que vivront les 1 000 concurrents.

Dès le 5 avril, un millier de personnes venues du monde entier vont s’attaquer à ce monstre d’endurance à parcourir à pied dans le désert, en autosuffisance alimentaire. Les coureurs marocains, Rachid EL Morabity en tête, vont encore une fois défendre âprement leur domination sur les 250 km répartis en six étapes. Mais pour la 34ème édition de l’épreuve, l’équipe Terres d’Aventure constituée des Français Julien Chorier, Erik Clavery et Mérile Robert pourrait bien l’emporter, ont-ils estimé.

Pendant sept jours, les concurrents vont parcourir à pied environ 250 km à travers dunes, djebels, ergs et lacs asséchés. Au cœur d’un environnement désertique d’exception, ils avanceront coûte que coûte, luttant contre le sable, la chaleur, mais avant tout contre eux-mêmes, indique le communiqué, notant qu’au cours de la semaine, uniquement de l’eau et une tente traditionnelle berbère par groupe de huit concurrents leur seront fournis.

Epaulés par leurs compagnons de route et par tout le staff, ils devront se surpasser et aller chercher le petit quelque chose qui leur permettra d’aller au bout de leur défi. Parmi les quelques 1 000 concurrents qui prendront cette année le départ de la course, il y a environ 200 femmes qui s’aligneront au départ de l’épreuve, conclut la même source.

Rédaction Infomediaire.