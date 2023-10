Les organisateurs du Marathon international de Casablanca ont tenu, jeudi, une conférence de presse pour présenter la 14e édition de cet événement sportif annuel qui se déroulera le 29 de ce mois.

Les parcours, homologués par un expert de la première catégorie de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF), partiront du complexe sportif de l’Espoir pour y terminer, contrairement à l’édition précédente qui était partie du complexe Mohammed V pour y revenir.

Comme lors de l’édition précédente, le Marathon international de Casablanca de cette année propose trois courses principales : le marathon, le semi-marathon et la course de 10 kilomètres, ouvertes à tous les participants âgés de 16 ans et plus.

Le marathon (42 km) offre l’occasion de découvrir le nouveau visage de la ville de Casablanca en passant par des sites remarquables tels que le pôle financier de Casablanca, le Morocco Mall, les rives de Sidi Abderrahman et Aïn Sebaâ.

Le semi-marathon suit le même itinéraire que la course de marathon et est ouvert à tous, professionnels et amateurs.

De plus, les enfants âgés de 6 à 14 ans auront l’opportunité de participer à un événement sportif amusant dans un nouveau parcours situé au niveau du quartier sportif de la ville.