Le classement mondial des meilleurs pays pour le travail à distance en 2023 (GRWI) est sorti. Sur un total de 108 pays, le Maroc occupe la 48e place. Le Royaume arrive en tête des pays africains.

C’est le pays africain le plus propice au travail à distance! Selon le dernier classement du Global Remote Work Index 2023, le Maroc se positionne à la 48e place mondiale (sur 108 pays) et arrive en tête des pays africains, avec un score de 0,657.

Le classement se base sur quatre points clés, à savoir la cybersécurité, la sécurité économique, l’infrastructure et les normes de sécurité sociale.

« Le Maroc se distingue particulièrement en matière de sécurité cybernétique et de coût de vie abordable. Malgré des retards dans les infrastructures numériques et physiques, son attrait pour les touristes et son coût de la vie peu élevé font du Maroc un choix attrayant pour le travail à distance », note le rapport.

Le Royaume se classe troisième au niveau de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), derrière l’Arabie Saoudite (44e place mondiale) et les Émirats arabes unis (45e place mondiale). La liste ne comporte que neuf pays de la région, avec la Tunisie (53e), le Qatar (56e), l’Égypte (69e), Bahreïn (77e), l’Algérie (90e) et la Jordanie (91e).

Au niveau mondial, le Danemark occupe la première place du podium, suivi des Pays-Bas (2e), de l’Allemagne (3e), de l’Espagne (4e), de la Suède (5e), du Portugal (6e), de l’Estonie (7e), de la Lituanie (8e), de l’Irlande (9e) et de la Slovaquie (10e).

En bas du classement figurent l’Angola (108e), le Zimbabwe (107e), le Mozambique (106e), le Honduras (105e), le Guatemala (104e) et l’Éthiopie (103e).