La capacité bénéficiaire de la cote casablancaise ressort en léger recul (-0,8%) à 28,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2022, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

« Le Résultat net part du groupe (RNPG) global recule de 0,8% à 28,6 MMDH. Retraité de l’astreinte de l’ANRT et du contrôle fiscal d’IAM, la capacité bénéficiaire se serait appréciée de 9,8% à 31,7 MMDH », fait savoir BKGR dans sa récente note « Earnings FY 2022 », notant que la masse de dividendes globale s’en trouve ainsi impactée et recule de 14,7% à 15,2 MMDH pour les sociétés ayant communiqué sur leur distribution au titre de l’exercice 2022.

En effet, l’impact négatif des éléments exceptionnels sur le RNPG d’IAM (astreinte de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) et redressement fiscal) et la baisse des marges des industries n’ont pas été intégralement compensés par l’effet prix favorable constaté par la quasi-totalité des secteurs industriels ainsi que par l’amélioration du coût du risque des Banques, explique BKGR.

Hors impact de l’astreinte de l’ANRT d’un montant de 2,45 MMDH et du contrôle fiscal de 618 millions de dirhams (MDH) subis par IAM, la capacité bénéficiaire 2022 serait ressorti en hausse de +9,8% à 31,7 MMDH en 2022.

Par branche d’activité, la note fait ressortir une contribution positive provenant à hauteur de 44% de la performance des Banques compte tenue d’une activité commerciale bien orientée et d’une poursuite de la baisse du coût du risque, et de 20% de l’amélioration des résultats des minières suite à la combinaison de plusieurs éléments favorables (effets prix, change et périmètre).

A contrario, la contribution négative provient à hauteur de 65% d’IAM en raison de l’impact négatif de l’astreinte de l’ANRT et du contrôle fiscal de 618 MMDH, et de 18% du ralentissement du secteur « Matériaux de construction » compte tenu notamment d’un effet volume défavorable.

Et de préciser que 46 sociétés, représentant 66% de la capitalisation boursière totale, affichent en 2022 une capacité bénéficiaire en progression contre 24 compagnies en baisse.

En 2022, les revenus globaux des sociétés cotées enregistrent une appréciation de 13,9% en y-o-y à 285,4 MMDH contre une appréciation de 19,4% par rapport à 2019, année normative, portés principalement par un effet prix fortement favorable aux valeurs industrielles.

En dépit des contraintes réglementaires et fiscales subites en 2022 par IAM et de la forte hausse des intrants pour les autres sociétés industrielles, le REX parvient, quant à lui, à progresser de 1,8% à 63,2 MMDH.