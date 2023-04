LGES, également le 2e fournisseur mondial de batteries pour véhicules électriques, travaillera avec Yahua, fabricant de produits chimiques basé au Sichuan, pour produire de l’hydroxyde de lithium de qualité pour les batteries au Maroc, a annoncé la société dans un communiqué, sans fournir plus de détails.



Soulignons que l’hydroxyde de lithium est une matière première pour les cathodes, l’un des composants clés des batteries de véhicules électriques. Il est facile à combiner avec le nickel, un minéral essentiel qui détermine la puissance et l’autonomie des cellules de batterie des véhicules électriques.



LGES a déclaré que le partenariat aidera à renforcer les chaînes d’approvisionnement pour les matériaux de batterie de base et à répondre aux exigences d’approvisionnement aux États-Unis.



L’Inflation Reduction Act (IRA) des États-Unis accorde des crédits d’impôt pouvant atteindre 7.500 $ aux acheteurs de véhicules électriques dont les véhicules ont été assemblés en Amérique du Nord et fabriqués avec de l’équipement utilisant des minéraux extraits ou transformés aux États-Unis ou dans des pays ou régions ayant conclu un accord de libre-échange (ALE) avec Washington.



L’accord aidera également LGES à se préparer au projet de loi sur les matières premières critiques, une législation similaire sur les chaînes d’approvisionnement en minéraux préconisée par l’Union européenne, a déclaré LGES.



Le Maroc a conclu des ALE avec les États-Unis et l’UE.



LGES intensifie ses efforts pour renforcer son approvisionnement mondial en minerais critiques. Elle a signé des accords d’approvisionnement en lithium avec Vulcan Energy en Allemagne, Liontown Resources en Australie et SQM au Chili. (Yonhap)