Les personnes morales marocaines (PMM) ont représenté, au quatrième trimestre de 2022, 63% du volume global des transactions réalisé sur le compartiment des « actions » du marché central de la Bourse de Casablanca, ressort-il d’un rapport de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

« La structure des investisseurs en Bourse durant le quatrième trimestre 2022 reste marquée par le poids des personnes morales domestiques. Sur le compartiment des actions du marché central, les personnes morales marocaines concentrent 63% du volume de ce quatrième trimestre, en hausse de 24 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre et de 11 points par rapport à la même période de 2021 », indique l’AMMC dans son rapport sur le profil des investisseurs en Bourse au T4-2022.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) représentent 23% du volume, en baisse de 14 points de pourcentage par rapport au T3-2022 et de 5 points en glissement annuel. Les personnes morales étrangères interviennent pour 7% et les personnes physiques marocaines représentent 5%. S’agissant de l’activité du marché, le volume trimestriel global des échanges sur les marchés central et de blocs s’est établi à 26 milliards de dirhams (MMDH) au quatrième trimestre 2022, avec presque la même part une année auparavant.

Les échanges sur le marché central totalisent un montant de 9,2 MMDH, soit 35% du volume global tandis que, les transactions sur le marché de blocs représentent 65%, soit 16,9 MMDH.

De son côté, le marché obligataire a enregistré durant ce trimestre, un volume transactionnel de 66 millions de dirhams, réparti entre le marché central (69%) et le marché de blocs (31%).

Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont clôturé le quatrième trimestre 2022 en recul. Ainsi, les indices MASI et MASI 20 se sont établis à 10.720,25 et 857,43 points respectivement, enregistrant une baisse par rapport au trimestre précèdent de 7,69% et 8,53%, après des reculs de 3,3% et 3,4% au troisième trimestre 2022. En glissement annuel, les deux indices affichent une variation de -19,75% pour le MASI et de -21,03% pour le MASI 20.