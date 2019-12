Les recettes du marché de gros des fruits et légumes de Marrakech ont enregistré une hausse de 13% au titre de l’année 2019 comparativement à l’année précédente et une progression de 57% par rapport à 2015.

Ces recettes record du marché de gros ont dépassé les 2,9 milliards de centimes (plus de 29 millions de DH) au titre de l’année qui s’achève, indique un communiqué de la commune urbaine de Marrakech.

Les recettes du marché de gros des fruits et légumes de Marrakech affichent une hausse annuelle depuis l’année 2015, où elles étaient de 18,5 millions de DH (MDH), pour passer à 23,4 MDH en 2016, 25,6 MDH en 2017 et 25,8 MDH en 2018, selon des données fournies par la commune urbaine.

La même source explique que l’évolution des recettes du marché de gros correspond au développement et à l’essor économique que connait la cité ocre dans différents domaines. Elle est aussi le fruit d’efforts consentis par les différents partenaires et intervenants, les services communaux chargés de la gestion du marché, les autorités locales ainsi que la forte coordination entre les commerçants et la direction du marché de gros.

Installé depuis 2007 à Sidi Ghanem, le marché de gros de Marrakech est le plus grand du genre dans la région Marrakech-Safi.

Ce marché est organisé en 5 hangars ou aires de vente avec une séparation des légumes et des grains.

Son transfert en 2007 à Sidi Ghanem avait comme objectifs de réorganiser le marché, décongestionner la ville de Marrakech et le centre-ville et augmenter les recettes de la ville.