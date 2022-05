Cinq régions abritent 72,3% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus, ressort-il d’une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail au 1er trimestre 2022.

La région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,2% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kenitra (13,4%), de Marrakech-Safi (13,0%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (12,1%) et de Fès-Meknès (11,6%), précise la même source. Quatre régions affichent des taux d’activité dépassant la moyenne nationale (44,5%), relève le HCP. Il s’agit de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (50,8%), Casablanca-Settat (46,8%), Béni Mellal-Khénifra (44,7%) et Marrakech-Safi (44,6%). En revanche, les taux inférieurs à la moyenne nationale sont enregistrés dans les régions de Fès-Meknès (42,4%), de l’Oriental (41,8%) et de Souss-Massa (38%).

Parallèlement, le HCP indique que presque trois quarts des chômeurs (73,2%) sont concentrés dans cinq régions, à savoir Casablanca-Settat (26,8% de chômeurs), Fès-Meknès (14%), Rabat-Salé-Kénitra (11,6%), l’Oriental (11,0%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,7%).

Les taux de chômage les plus élevés sont observés dans l’Oriental (20,2%) et les régions du Sud (19,6%). Deux autres régions dépassent la moyenne nationale (12,1%), à savoir Fès-Meknès (14,6%) et Casablanca-Settat (14,5%). De leur côté, les régions de Béni Mellal-Khénifra, de Drâa-Tafilalet, et de Marrakech-Safi enregistrent respectivement les taux de 9,4%, 9% et 6,8%.