L’économie nationale a perdu 24.000 postes d’emploi en 2022, après une création de 230.000 postes une année auparavant, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette situation résulte d’une création de 150.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 174.000 en milieu rural, précise le HCP qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché du travail en 2022.

Par type d’emploi, 136.000 postes d’emplois rémunérés ont été créés, résultat d’une création de 161.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 25.000 en milieu rural, fait savoir la même source.

L’emploi non rémunéré a, de son côté, connu une baisse de 160.000 postes, due essentiellement au recul de ce type d’emploi en milieu rural de 150.000 postes.

S’agissant du taux d’activité, il a baissé, entre 2021 et 2022, de 0,8 point pour s’établir à 44,3%. Ce repli résulte de l’accroissement de la population en âge d’activité (15 ans et plus) de 1,4% et du décroissement de la population active de 1%.

La baisse du taux d’activité est plus prononcée en milieu rural (-1,8 point), passant de 50,9% à 49,1%, qu’en milieu urbain (-0,4 point), passant de 42,3%à 41,9%. Ce taux a diminué de 1,1 point pour les femmes à 19,8% et de 0,8 point pour les hommes (69,6%).

Le taux d’emploi a, quant à lui, reculé de 0,6 point à 39,1% au niveau national, couvrant une hausse de 0,2 point à 35,3% en milieu urbain et une baisse de 1,9 point à 46,5% en milieu rural. Ce taux a diminué d’un point pour les femmes et de 0,3 point pour les hommes.