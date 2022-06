Marché Express se donne les moyens pour accélérer sa croissance. S’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, la première marketplace ecommerce marocaine de vente de fruits et légumes compte aujourd’hui des dizaines de milliers de clients actifs sur sa plateforme dans la zone du Grand Casablanca.

En moins de 24h, les clients sont livrés en produits frais de grande qualité, tout en respectant les normes sanitaires. Avec un taux de satisfaction de ses utilisateurs de plus 92%, Marché Express mise tout sur le service client pour honorer sa promesse «Vos Courses sans Stress».

Forte de son succès dans le Grand Casablanca, la marketplace compte élargir son offre aux autres grandes villes marocaines. Affichant des performances record durant la crise pandémique, Marché Express consolide son leadership en annonçant l’acquisition de la marque «L’beldi».

La jeune enseigne spécialisée dans la culture de fruits et légumes bio offre la meilleure qualité en accompagnant les producteurs-exploitants et en respectant la saisonnalité des produits. Les légumes et fruits étant cueillis le jour même et livrés directement aux clients. En actant l’acquisition de «L’beldi», Marché Express élargit sa gamme de 70 variétés de fruits et légumes par des produits de terroir à forte valeur ajoutée.

Pour relever les grands challenges qu’attendent la marketplace, Marché Express a investi sur le plan managérial : Renforcement des équipes et nomination d’un Directeur Général. Le nouveau DG, Youssef Erradey, a pour missions le développement de la croissance de la plateforme et la poursuite du modèle de transformation du retail business. « La crise pandémique a accéléré le développement du ecommerce. Les ménages marocains ont rapidement adopté la culture de la livraison à domicile. Ils sont de plus en plus demandeurs de nouveaux produits. Marché Express a pu construire en peu de temps une grande notoriété et une excellente réputation. Notre marketplace bénéficie aujourd’hui d’une relation de confiance avec les consommateurs marocains. Cette confiance nous honore et nous motive pour proposer de nouveaux produits et élargir notre réseau de distribution à d’autres grandes villes à fort potentiel. L’ambition de Marché Express est de renforcer son positionnement de marketplace leader du frais au Maroc. Le grand intérêt porté par nos clients et nos différentes partenaires nous encouragent à investir fortement dans cette voie », a déclaré Youssef Erradey.