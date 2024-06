Bank Al-Maghrib (BAM) a augmenté ses interventions de 18 milliards de dirhams (MMDH) à 145,7 MMDH sur le marché monétaire, au cours du 7 au 13 juin, et ce à travers ses opérations de financement principales et à plus long terme à l’approche de l’Aïd Al-Adha, selon Attijari Global Research (AGR).

Les avances à 7 jours se sont appréciées à 42,6 MMDH au lieu de 37,4 MMDH une semaine auparavant, tandis que les interventions à long terme de BAM sont restées inchangées au même niveau par rapport à la semaine dernière, soit à 84,4 MMDH, explique AGR dans sa récente note « Weekly Hebdo Taux – Fixed income ».

Le marché monétaire est resté parfaitement équilibré en raison, d’une part, de l’approche de l’Aïd Al-Adha, et d’autre part de la décision de politique monétaire de Bank Al Maghrib.

AGR rappelle par ailleurs que la Banque centrale européenne (BCE) vient d’acter la première baisse de son taux directeur (TD) pour la première fois depuis septembre 2023, alors que la Fed devrait maintenir ses TD inchangés jusqu’au mois de décembre 2024.

Sur le marché interbancaire marocain, les taux demeurent en ligne avec le TD à 3%. Parallèlement, les taux MONIA ont affiché une quasi-stabilité à 2,97%, contre 2,96% une semaine auparavant.