La compagnie aérienne Binter Canarias a repris, ce mercredi, ses vols directs entre l’aéroport de Tanger et celui de Gran Canaria, et ce en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Ces vols seront opérationnels jusqu’à la fin du mois d’octobre avec une liaison par semaine, étendant ainsi la période de connexion par rapport à l’année précédente.

Les départs auront lieu tous les mercredis à 14h10 avec arrivée dans l’archipel à 17h50, tandis que les vols retour partiront de Gran Canaria à 10h10 pour arriver à Tanger à 13h25.

Après un vol de près de quatre heures, l’avion ATR72 de Binter s’est posé sur l’aéroport de Tanger Ibn Battouta, avec à son bord les premiers passagers à emprunter cette ligne, avant de laisser place aux passagers embarquant depuis Tanger.

Dans une déclaration à la presse, le responsable de la communication internationale chez Binter, Borja Bethencourt, s’est félicité de l’ouverture de cette ligne estivale à partir de l’aéroport de Tanger, qui a connu un grand succès l’année dernière, soulignant que la compagnie offre cette saison 35,8% de sièges en plus par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi 1.890 sièges disponibles sur la route.

« Cette progression et l’extension de la période de vols démontrent l’engagement de la compagnie envers le Maroc », a-t-il relevé, notant que « l’ouverture de cette ligne a été très bien accueillie l’année dernière et nous pensons qu’il en sera de même cette année, car il s’agit d’une offre visant à stimuler le tourisme entre les Canaries et le Maroc ».

Il est à noter que Binter renforcera également ses liaisons avec Agadir, avec un deuxième vol hebdomadaire pendant les mois de juillet, août et la première quinzaine de septembre.

En outre, Binter rappelle qu’elle a inauguré l’année dernière de nouveaux bureaux de service à la clientèle à Agadir, dans le but de se rapprocher de ses passagers et des agences de voyages partenaires, offrant ainsi des services locaux.