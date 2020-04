Dans le cadre des actions prises en matière de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration a annoncé, ce mardi, la mise en place d’une série de mesures visant à éviter aux entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités pour des retards d’exécution qui ne leur sont pas imputables.

Il s’agit, entre autres, de considérer l’impact de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement des personnes sur les délais d’exécution des marchés comme étant indépendant de la volonté des entreprises titulaires de marchés publics, relevant, de ce fait, des cas de force majeur, indique la même source dans un communiqué.

Le ministère invite aussi les maitres d’ouvrages relevant des administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissement publics et autres organismes soumis au contrôle financier de l’État, à réserver une suite favorable aux demandes des entreprises invoquant la force majeur à raison des mesures d’état d’urgence sanitaire et de confinement prises par les pouvoirs publics, sans tenir compte du délai de 7 jours pour l’introduction des demandes de l’espèce.

Il est également question de procéder, par voie d’avenant, à la prorogation des délais contractuels aussi bien pour les marchés de travaux que pour ceux de fournitures et de services, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire, fait savoir le communiqué.

Par ailleurs, le ministère invite les maitres d’ouvrages à recourir également, en cas de besoin, aux mécanismes d’ajournement de l’exécution des travaux, fournitures ou services ou aux ordres de services d’arrêt et de reprise, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire, rappelant aux différents intervenants en matière de commande publique, la nécessité de privilégier, durant la période d’état d’urgence sanitaire, le recours à l’échange électronique sous ses différentes formes, des pièces justificatives et des documents par rapport au support papier