La Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de Béni Mellal-Khénifra consacre une contribution de 4 millions de DH destinée au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19, mis en place sur instructions du Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué, la CCIS souligne que cette contribution au Fonds émane de la volonté de la Chambre d’interagir positivement avec les mesures et consignes émises par les autorités gouvernementales sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Cette initiative vient également consacrer les valeurs de solidarité et d’entraide dont ont fait preuve l’ensemble des forces vives de la société marocaine, en particulier pendant les crises, et en réponse à l’élan de solidarité initié au niveau national pour circonscrire la propagation du Covid-19 et d’en limiter les effets socio-économiques sur les citoyens.

Face à la propagation du Covid-19, les autorités de la région ont intensifié les efforts de lutte contre la pandémie, via plusieurs initiatives et actions ciblant différentes provinces.