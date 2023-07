Les différentes statistiques fournies par les services portuaires font état d’un véritable regain de l’activité «trafic passagers». Mis à part les grands ports, c’est aussi le cas à Nador et Al Hoceima.

Selon les statistiques fournies par les différents services portuaires, le week-end dernier a connu un grand rush, aussi bien sur les plateformes maritimes espagnoles que marocaines. On estime que plus de 17.000 MRE, à bord de 4.287 véhicules, ont transité via le port d’Al Hoceima depuis le lancement de l’opération de cette année, le 15 juin dernier. Sachant que le port d’Al Hoceima est plutôt secondaire par rapport à ceux de Tanger-Med et Tanger-Ville, on peut mesurer l’importance du flux de passagers.

«Cette infrastructure portuaire nationale enregistre une grande affluence pendant l’opération de transit des MRE, qui vont passer leurs vacances d’été au Maroc. Le flux de transit a affiché, cette année, une nette progression par rapport à la même période de l’année dernière, laquelle avait enregistré 15.772 passagers et 3.857 véhicules», a déclaré Adil El Bardi, directeur du port d’Al Hoceima.

Le port d’Al Hoceima est loin d’être la première destination des MRE de retour au bercail. En effet, à Nador, on fait encore mieux, puisque près de 163.000 passagers et 43.101 véhicules ont transité par le port de Béni-Ansar, selon les responsables de ce port, également situé sur la Méditerranée. Et cela, du 5 juin au 23 juillet 2023, dans le cadre de l’opération «Marhaba 2023».

Ce volume représente une hausse de 20% pour les passagers par rapport à la même période de 2022 (135.476 voyageurs), et de 21% pour les véhicules (35.678 en 2022). Du 1er janvier au 23 juillet 2023, le nombre de passagers ayant transité par cette plateforme portuaire a atteint 264.602, contre 167.566 durant la même période de 2022, soit une augmentation de 58%, précise-t-on.

Pendant la même période, 83.053 véhicules ont été enregistrés dans ce port, ajoute la même source, notant une hausse de 75% par rapport à 2022 (47.593). Le port Béni Ansar a mis en place un dispositif logistique et d’accueil exceptionnel pour accueillir et accompagner les Marocains du monde dans le cadre de l’opération Marhaba 2023, avec une enveloppe budgétaire d’environ 140 MDH allouée à l’amélioration des infrastructures portuaires et des services fournis aux voyageurs.

Au-delà de ces ports marocains, du côté espagnol, à en croire l’agence Europa Press, le week-end dernier a été le plus chargé, rapportent nos partenaires Les ÉCO, avec quelque 6.700 véhicules et 29.000 passagers ayant traversé le détroit de Gibraltar vers le Maroc.

Abdellah Benahmed