Infomédiaire Maroc – Le Secrétaire d’Etat chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, et le vice-président du gouvernement des Iles Canaries et ministre régional du Transport, Pablo Rodriguez-Valido, ont eu des entretiens axés sur l’examen de la possibilité de l’ouverture de liaisons maritimes directes entre le Maroc et cet archipel de l’océan Atlantique.

Et à cet effet, il a été convenu de la mise en place d’une Commission mixte qui aura pour mission d’étudier les propositions relatives à cette question.

« L’ouverture de liaisons maritimes et aériennes entre le Maroc et les Iles Canaries est de nature à booster les relations touristiques et commerciales entre les 2 rives, sachant que cet archipel de l’océan Atlantique compte plus de 40 000 ressortissants marocains immigrés », a indiqué Boulif à cette occasion.

Rédaction Infomédiaire