Marjane Holding a mis en place une organisation bien rodée pour réaliser ces performances. Les équipes de l’offre commerciale et achat de la Holding ont établi une cartographie des industriels nationaux des secteurs textile et agro-industrie. Les opportunités d’approvisionnement ont ensuite été étudiées conjointement avec les industriels, tant pour ce qui est des produits de substitution aux importations et de lancement de nouvelles catégories de produits dans le textile, que pour le lancement des marques propres alimentaires. Recherchant une relation durable avec ses partenaires, Marjane Holding a activé plusieurs leviers. La revue de sa politique achat pour la rendre plus adaptée et la plus souple possible, l’accompagnement technique par ses ingénieurs qualité pour réussir des produits de qualité compétitifs, la connaissance des produits du marché marocain et la visibilité de l’engagement sur les volumes.