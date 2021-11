En ligne avec sa stratégie volontariste de promotion du tissu entrepreneurial et considérant la place qu’occupe la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans la vision fondatrice du Royaume du Maroc, Attijariwafa bank renforce son soutien aux petites entreprises et aux porteurs de projets à travers le lancement d’un nouveau centre Dar Al Moukawil à Laâyoune.

Lancé en 2016, Dar Al Moukawil est un dispositif d’accompagnement à vocation sociale et citoyenne offrant un accompagnement intégré et gratuit au profit des porteurs de projets, des auto-entrepreneurs et des très petites entreprises, qu’ils soient clients ou non clients de la banque.

Ainsi, à travers un réseau de centres dédiés et la plateforme web daralmoukawil.com, Attijariwafa bank met à la disposition des petites entreprises et des porteurs de projets un dispositif complet, composé essentiellement de séances de conseil sur-mesure, de rencontres avec des experts, d’un programme riche de formations et de mises en relation d’affaires afin de les soutenir et de les accompagner dans leur aventure entrepreneuriale.

Et c’est à la veille du 46e anniversaire de la Marche Verte, une date fortement symbolique pour notre pays, et en présence de M. le Wali de la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra, de M. le Président du Conseil Communal de Laâyoune, de M. le Président du Conseil de la Région Laâyoune-Sakia El Hamra, de M. le Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, ainsi qu’un ensemble de partenaires de l’écosystème entrepreneurial qu’a été inauguré ce 16e centre Dar Al Moukawil à Laâyoune.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté d’Attijariwafa bank de renforcer sa participation active dans la dynamique économique et sociale de cette Région qui constitue une formidable vitrine du développement régional intégré, et ce, en mutualisant ses efforts avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème national et régional. C’est dans cette perspective que plusieurs conventions de partenariats ont été signées avec des acteurs publics et privés : La Wilaya de la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Le Conseil Municipal de Laâyoune, l’Agence de Développement du Digital et le CRI.

À travers cet accompagnement novateur des Très Petites Entreprises et des porteurs de projets, Attijariwafa bank entend contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat au Maroc, notamment auprès des jeunes et des femmes qui constituent une richesse formidable pour notre pays. Ce qui confirme encore une fois l’engagement d’Attijariwafa bank en faveur du développement économique et social, et sa volonté de contribuer activement à l’encouragement de l’entrepreneuriat.

Cette démarche se poursuivra par le déploiement progressif des centres Dar Al Moukawil et de leurs services exclusifs dans toutes les régions du Royaume, en complément du dispositif daralmoukawil.com sur le web.