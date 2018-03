Maroc 2026 : Moulay Hafid Elalamy dévoile le plan et le spot

Infomédiaire Maroc – Le Président du Comité de Candidature Maroc 2026, Moulay Hafid Elalamy, a tenu une rencontre avec la presse nationale et internationale, en présence de personnalités éminentes du monde politique, sportif, économique et associatif. Cet événement a été l’occasion de présenter les éléments du dossier de candidature déposé jeudi 15 mars à Zurich mais également de dévoiler plusieurs outils de communication qui seront utilisés à l’occasion de la campagne de promotion.

Moulay Hafid Elalamy a souligné que l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement économique et social mise en place par le Royaume, sous la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Il a mis l’accent sur le travail remarquable accompli par toutes les composantes qui ont œuvré avec professionnalisme et dévouement pour la préparation d’un dossier complet et exhaustif, répondant pleinement aux hautes exigences de la FIFA.

Et de présenter les 12 villes désignées pour abriter cette compétition sur la base des critères émis par la FIFA. Ce choix tient compte également de paramètres objectifs et stratégiques, cadrant pleinement avec la Vision du Maroc, celle d’offrir une Coupe du Monde remarquable célébrant le meilleur du football au service des joueurs, des supporters, de la FIFA, du Maroc et de l’Afrique, mais également du Monde.

Le Président du Comité de Candidature Maroc 2026 a également mis en avant la qualité des 14 stades proposés dans le cadre de la candidature marocaine. Ces enceintes ultra-modernes, à l’architecture raffinée, sont conformes aux exigences de la FIFA et laisseront un héritage fort adapté aux besoins et spécificités de chaque ville. Le concept de stade modulaire, proposé pour certaines enceintes sportives, permettra notamment de créer des espaces de vie post-Coupe du Monde afin d’en faire bénéficier l’ensemble des populations.

Le choix des villes, toutes situées à moins de 550 kilomètres de Casablanca et idéalement connectées en termes de transport, offrira les meilleures conditions aux joueurs et aux supporters. Il permettra également de limiter l’impact carbone, inférieur aux Coupes du Monde précédentes avec un nombre d’équipes plus important.

Dans un contexte où le football marocain réalise des résultats probants à l’échelle continentale et internationale, la Coupe du Monde de la FIFA 2026TM sera également un formidable catalyseur de développement pour la famille du football marocain et africain. Elle permettra notamment le développement d’infrastructures sportives de qualité, qu’il s’agisse des stades ou des différentes enceintes sportives programmées.

Carrefour de civilisations au centre du monde, le Maroc est un pays accessible, au positionnement géographique optimal, qui a réalisé des avancées remarquables en matière de développement d’infrastructures d’hébergement, de transport et de technologie. Il est également la porte d’entrée de l’Afrique, le continent affichant les plus forts taux de croissance au monde.

Moulay Hafid Elalamy a mis en avant les retombées socio-économiques significatives de l’organisation de la Coupe du Monde au Maroc. Cette dernière servira de catalyseur de développement et renforcera une dynamique de progrès déjà bien en place. Un événement à l’héritage fort pour le Royaume, mais également pour l’ensemble du continent africain.

Rédaction Infomédiaire