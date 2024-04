Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint 3,3 millions de personnes au terme du premier trimestre 2024, en progression de 12,8% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et prévisions financières (DEPF).

« Pour ce début d’année 2024, les principaux indicateurs du secteur du tourisme (arrivées et nuitées) poursuivent leur élan. En effet, le flux des arrivées à la destination « Maroc » s’est renforcé de 12,8% au terme du premier trimestre 2024, porté par les performances de mars, février et janvier 2024 (respectivement +10,2%, +17,9% et +10,4%) », indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Par segment, cette progression est due à la hausse du nombre des arrivées de touristes étrangers de 15,4% et de celui des Marocains résidant à l’étranger (MRE) de 9,8%, précise la même source.

Comparé au premier trimestre 2019, le volume des arrivées au Maroc s’est consolidé de 31,6%, fait savoir la DEPF.

Pour ce qui est de la valeur ajoutée du secteur du tourisme, elle a quasiment récupéré son niveau pré-crise (année de référence 2019), soit 98,3%, en moyenne, après 80,5% l’année précédente.

En outre, la DEPF indique que le volume des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés s’est apprécié de 7,3%, en variation annuelle, au terme des deux premiers mois de 2024, porté par l’accroissement des nuitées des non-résidents de 11%, allégé par la baisse des nuitées des résidents de 1%.

Par rapport à fin février 2019, ces nuitées se sont raffermies de 11,1%, après une augmentation de 10,7% à fin janvier 2024 et de 3,6% à fin février 2023.

Pour ce qui est des recettes touristiques, elles se sont repliées de 6,7%, en variation annuelle, à fin février 2024, après un recul de 10,5% un mois plus tôt. Cependant, comparées à leur niveau antérieur à la crise, ces recettes restent significativement supérieures (+40,4%).