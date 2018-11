Infomédiaire Maroc – Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, « a toujours été favorable à un dialogue renforcé entre le Maroc et l’Algérie », a affirmé ce mercredi à New York son porte-parole, Stéphane Dujarric, et ce en réaction à l’annonce par le Roi Mohammed VI de la disposition du Royaume au dialogue direct et franc avec l’Algérie, contenue dans le Discours à la Nation, prononcé par le Souverain à l’occasion du 43-ème anniversaire de la Marche verte.

« Le Secrétaire général a toujours été favorable à un dialogue renforcé entre le Maroc et l’Algérie », a dit le porte-parole lors de son point de presse quotidien, en réponse à une question d’un journaliste au sujet de la proposition par le Roi à l’Algérie de créer un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, contenue dans le discours Royal.

Dujarric a également tenu à souligner que le Secrétaire général de l’ONU « se félicite du soutien apporté par le Roi aux efforts déployés par l’Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara, Horst Kohler, en vue de la reprise des pourparlers ».

Il a ajouté que Guterres s’est ainsi félicité des réponses positives à l’invitation de Kohler à la table ronde initiale qui sera tenue à Genève les 5 et 6 décembre.

« Le Secrétaire général exprime l’espoir que cette première table ronde sera le début d’un processus qui conduira à une solution à ce conflit de longue date », a conclu son porte-parole.

Rédaction Infomédiaire