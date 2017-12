Infomediaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des Lieux Saints, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, à l’occasion du 3ème anniversaire de son accession au Trône du Royaume d’Arabie Saoudite.

Dans ce message, le Roi exprime au Serviteur des Lieux Saints ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de quiétude, de bonheur et de longue vie, et au peuple saoudien frère davantage de progrès et de prospérité sous la sage conduite du Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud.

Le Souverain dit partager avec le Serviteur des Lieux Saints et le peuple saoudien frère Ses sentiments de joie en cette heureuse circonstance, se félicitant des liens de fraternité sincère et d’entente cordiale qui unissent les deux Souverains et les deux illustres familles Royales, ainsi que des relations distinguées entre les deux pays et qui sont fondées sur la coopération fructueuse, l’estime mutuelle et la solidarité agissante.

Le Roi réitère sa forte détermination à continuer l’action commune pour renforcer le partenariat exemplaire liant les 2 pays et élargir ses perspectives au service des intérêts communs des 2 peuples.

Rédaction Infomediaire.