Infomediaire Maroc – La Princesse Astrid, Représentante du Roi des Belges, présidera une importante délégation d’officiels et d’Hommes d’Affaires dans le cadre d’une mission économique belge au Maroc, prévue du 25 au 30 courant.

La Princesse Astrid sera accompagnée lors cette mission par plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés, ‘’un nombre de décideurs inégalé jusqu’à présent pour ce type de mission qui confirme tout l’intérêt de la Belgique pour le Maroc’’, a déclaré l’ambassadeur belge au Maroc, M. Marc Trenteseau, lors d’une conférence de presse, dédiée à cet événement.

Cinq ministres fédéraux et régionaux et un grand nombre d’Hommes d’affaires belges représentant différents secteurs économiques notamment de la Chimie, des énergies renouvelables, des transport et la logistique, et da Santé effectueront ainsi le déplacement au Maroc, où ils auront d’intenses activités à Casablanca, Rabat et Tanger, a-t-il précisé.

Malgré une l’évolution constatée ces dernières années, les échanges commerciaux bilatéraux sont en deçà des potentialités économiques des deux pays, a-t-il fait observer, rappelant qu’en 2017 les exportations belges à destination du Maroc ont atteint une valeur de près 890 millions euros contre près de 333 millions euros pour les importations.

Cette mission, qui a pour principal objectif d’insuffler une nouvelles dynamique aux relations économiques des deux pays, est organisée par le Ministère belge des affaires étrangères (SPFAE) et l’Agence du Commerce extérieur (ACE) en étroite collaboration avec les services régionaux: Brussels Invest & Export (hub.brussels), Flanders Investment & Trade (FIT) et l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements (AWEX), a-t-il dit.

Rédaction Infomediaire