Le Royaume du Maroc et la République du Cabo Verde ont souligné, mardi à Rabat, leur volonté partagée de faire de leurs relations de partenariat un modèle de coopération interafricaine, voulu par le Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la deuxième session de la Grande Commission Mixte de coopération du Royaume du Maroc et de la République du Cabo Verde, présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre cabo-verdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale, Rui Alberto de Figueiredo Soares, les deux parties ont réaffirmé la volonté des deux pays de développer un ambitieux Partenariat Public Privé (PPP) mutuellement bénéfique à même de servir de modèle de coopération Sud-Sud dans le Continent.

Au cours de leur entretien, les deux ministres se sont aussi félicités de l’excellence des liens profonds d’amitié et de solidarité qu’entretiennent les deux pays et ont exalté la qualité des sentiments d’estime et de respect qui caractérisent les rapports entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Frère, Son Excellence José Maria Pereira Neves, Président de la République du Cabo Verde.

A cet égard, Bourita a rappelé la dynamique suscitée par la visite de Soares à Rabat et à Dakhla, en août 2022, faisant part de l’entière disposition du Maroc à continuer à œuvrer pour procurer une impulsion renouvelée à cet élan de coopération et de solidarité.

Les deux parties ont également passé en revue l’évolution de la coopération fructueuse entre les deux pays dans plusieurs domaines ainsi que la possibilité de la diversifier et de l’élargir, en consolidant davantage les secteurs prometteurs tels que le tourisme, la formation, les services financiers, la pêche maritime, la gestion et l’exploitation des ports, entre autres, qui constituent les axes stratégiques du Plan Stratégique de Développement Durable 2022-2026 (PEDS II), et ce, conformément aux Orientations des plus Hautes Autorités des deux pays, précise-t-on dans le communiqué conjoint.

Par ailleurs, les deux ministres ont souligné l’intérêt porté par les Chefs d’Etat au développement des relations économiques entre les deux pays frères, dans le cadre d’une nouvelle stratégie de partenariat.

Dans ce cadre, Bourita a marqué la disposition du Royaume à apporter sa contribution aux efforts de développement socio-économique au Cabo Verde, notamment dans les secteurs prioritaires tels que le tourisme, la pêche, la santé, l’agriculture, la formation professionnelle et les énergies.

En outre, les deux parties se réjouissent de la tenue du Forum d’affaires et d’investissement, en marge de cette Commission, organisé conjointement par la CGEM et l’AMDIE du Maroc et leurs homologues du Cabo Verde, en vue de promouvoir les échanges entre les deux pays et créer des partenariats gagnant-gagnant dans les secteurs d’intérêt commun.

De même, elles ont souligné la nécessité de la mise en place d’un Conseil d’Affaires Maroc-Cabo Verde et de tirer profit des perspectives économiques prometteuses liées à la présence consulaire cabo-verdienne à Dakhla, qui est appelée à devenir un pôle d’excellence en matière d’intégration économique régionale africaine.

Les deux parties ont, en outre, convenu d’organiser la troisième session de la Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Cabo Verde à Praia, à une date qui sera arrêtée d’un commun accord par voie diplomatique, conclut le communiqué conjoint.