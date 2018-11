Infomédiaire Maroc – Des consultations politiques ont eu lieu, mercredi à Rabat, entre le Maroc et le Canada dans le but notamment de donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération entre les deux pays ainsi qu’à l’investissement canadien dans le Royaume.

Il s’agit « d’examiner les moyens de donner une nouvelle impulsion aux relations économiques et à l’investissement canadien au Maroc », a déclaré Fouad Yazough, ambassadeur directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en marge de ces consultations.

Ces consultations ont permis aussi de mettre en avant « l’excellence des relations et de la concertation politique entre les deux pays », tant au niveau bilatéral que multilatéral, a-t-il souligné, précisant que c’était également l’occasion pour le Canada de réitérer son « appréciation positive » aux réformes menées par le Royaume, sous la conduite du Roi Mohammed VI. Au-delà des questions d’intérêt commun, « nous avons également discuté des menaces liées à la sécurité dans la région », a ajouté Yazough.

Pour sa part, Troy Lulashynk, directeur général politique du Maghreb et du Moyen-Orient au ministère fédéral canadien des Affaires étrangères, du commerce et du développement international, a précisé que de telles consultations permettent de renforcer les liens, « déjà solides », qui unissent le Maroc et le Canada et de traiter des questions de la région et des enjeux communs relatifs au commerce et au développement notamment.

Lulashynk est à la tête d’une délégation canadienne au Maroc pour mener, durant la journée de mercredi, des consultations politiques avec des responsables du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale sur les questions d’intérêts commun.

Rédaction Infomédiaire