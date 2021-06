Les relations entre le Royaume du Maroc et la république démocratique du Congo Kinshasa sont historiques, solides et sincères, basées sur la solidarité agissante et effective. Des liens qui s’inscrivent dans le soutien mutuel, le respect et la consolidation des relations de coopération au bénéfice des deux nations.

S’inscrivant dans le cadre de la coopération Sud-Sud qui fait partie des orientations du Roi Mohammed VI, ayant pour objectif de renforcer et de diversifier davantage la coopération bilatérale dans plusieurs domaines (promotion et protection des investissements, non double imposition, santé, agriculture/élevage, pêche maritime/aquaculture marine, éducation, logistique, énergie/énergie renouvelable, tourisme et formation des cadres) entre les deux pays, deux opérateurs privés, la société marocaine RedPiLL et la société congolaise BIOGREEN SPARINE, signent un accord pour initier ensemble le projet MaroCongo.

L’initiative MaroCongo représentera une plateforme relationnelle d’échange entre les opérateurs des deux nations. Pour sa première phase, ladite plateforme se matérialisera par une série de manifestations d’ordre économique et culturel.

Les premières actions de l’initiative MaroCongo, seront un salon économique organisé dans les deux pays. Cet évènement sera l’occasion de présenter dans le pays hôte les opportunités de collaboration économique qu’offre le pays exposant. Ainsi, seront au RDV les secteurs à forte valeur ajoutée et qui seront représentés non seulement par les entreprises du secteur privé mais également par les départements ministériels de tutelle. Cette présence public/privé représente l’écosystème nécessaire à l’éclosion d’un climat favorable au doing business.

Le Festival culturel MaroCongo sera l’occasion de favoriser l’échange entre les acteurs des industries culturelles et créatives des deux pays.