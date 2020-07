Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, suite au décès du Premier ministre du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibali.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime au président de Côte d’Ivoire, ainsi qu’aux membres de la famille du défunt et à l’ensemble du peuple ivoirien, ses plus sincères condoléances et sa profonde compassion.

Dans ce message, le Roi souligne que la disparition de Amadou Gon Coulibali, figure emblématique de la scène politique qui assuma sa haute fonction avec patriotisme, représente une grande perte pour la République de Côte d’Ivoire.