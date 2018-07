Infomédiaire Maroc – Les relations maroco-espagnoles sont stratégiques de par les défis communs et grâce à l’amitié et la confiance mutuelle, a affirmé, lundi à Séville, le Roi Felipe VI d’Espagne.

« Les relations entre le Maroc et l’Espagne sont stratégiques car nous sommes des voisins qui ont des préoccupations partagées et qui font face à des défis et menaces communs que nous pouvons transformer ensemble avec volonté et détermination en opportunités d’une coopération étroite », a souligné le Souverain espagnol lors de la cérémonie d’ouverture de la 5ème édition du congrès mondial des études sur le Moyen-Orient (WOCMES).

Le Roi Felipe VI s’est félicité, à cette occasion, de l’amitié qui unit les 2 pays, « construite sur des bases solides de confiance mutuelle, de respect et une forte affinité culturelle ».

