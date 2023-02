Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné, mercredi à Rabat, l’importance de développer de nouvelles joints ventures et d’appareils productifs croisés par les opérateurs économiques marocains et espagnols.

« Les opérateurs économiques de nos deux pays gagneraient à et développer de nouvelles joints ventures et d’appareils productifs croisés », a déclaré Mezzour lors du Forum économique Maroc-Espagne organisé en marge de la Réunion de haut niveau (RHN) Maroc-Espagne, à l’initiative de la CGEM, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) et du Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES).

Et de poursuivre : « Il leur appartient, en effet, de renforcer l’intégration industrielle bilatérale, et de faire émerger les projets de partenariat, de co-investissements et de joint-ventures les plus fructueux pour l’intérêt mutuel ».

Le ministre a également indiqué que les entreprises marocaines et espagnoles qui envisagent un investissement ou un co-investissement peuvent s’appuyer sur la plateforme industrielle marocaine comme tête de pont pour desservir nombre de marchés mondiaux. « Nos industriels y trouveront toutes les conditions requises pour un développement fructueux de leurs activités ».

Parallèlement, il a jugé que le potentiel du partenariat industriel avec l’Espagne est amené à se développer encore plus à travers le positionnement du Maroc en tant que plate-forme la plus compétitive en termes de décarbonation et ce, d’autant plus que les énergies renouvelables marocaines comptent parmi les plus compétitives au monde avec une forte croissance de la part de ces énergies dans le mix énergétique national, qui sera portée à 52% à l’horizon 2030, et une offre permettant de connecter l’industrie à une source d’énergie renouvelable allant jusqu’à -30% du tarif normal.

Ce forum a été aussi l’occasion pour Ryad Mezzour de préciser que l’économie espagnole absorbe 21% des exportations marocaines et fournit 14% de nos importations, tandis que le Maroc absorbe 51% des exportations espagnoles vers le marché africain.

« Nous sommes réunis aujourd’hui pour donner un nouvel élan à notre partenariat. Construire des relations économiques dans une logique qui serait profitable à nos deux pays et permettrait un gain en compétitivité aux industriels marocains et espagnols », a-t-il fait valoir.

De son côté, la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, a affirmé qu’une alliance économique de nouvelle génération avec le Maroc, permettrait à l’Espagne de bénéficier du point d’entrée le plus efficace pour se projeter sur le continent africain en s’appuyant sur la stabilité institutionnelle et macroéconomique du Royaume.