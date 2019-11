Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, et le ministre des Finances et de l’Economie, Bruno Le Maire, se rendront au Maroc le 21 novembre, en vue de préparer la Réunion de Haut Niveau France-Maroc, selon Atlasinfo qui cite des sources diplomatiques françaises. Les deux ministres français vont rencontrer notamment leurs homologues respectifs, Nasser Bourita et Mohamed Benchaâboun. Et outre les échanges sur des questions bilatérales et régionales, les deux ministres doivent évoquer les préparatifs de la Réunion de Haut Niveau, prévue le 19 décembre à Paris, sous la présidence des deux Premiers ministres français et marocain, ajoute la même source.