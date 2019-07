Sur instructions du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu, ce lundi au niveau de l’Etat-Major Général des FAR à Rabat, le Secrétaire d’Etat britannique aux Forces Armées, Mark Lancaster, en visite au Royaume à la tête d’une importante délégation militaire.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence du Lieutenant-Général Sir John Lorimer, Haut conseiller à la Défense Britannique, chargé de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), et de l’Ambassadeur de la Grande Bretagne accrédité à Rabat, Thomas Reilly, ont porté sur le bilan de la coopération militaire entre les Forces armées des deux pays, coopération qui englobe le soutien réciproque, la formation, l’organisation d’exercices combinés, l’échange de visites d’information et la participation aux différents entraînements, souligne un communiqué de l’Etat Major Général.

Les deux responsables ont, par ailleurs, exprimé leur satisfaction quant au bilan positif de cette coopération militaire bilatérale et à l’excellence des liens de partenariat entre les Forces Armées Royales marocaines et les Forces Armées britanniques, ainsi que leur volonté de promouvoir l’interopérabilité entre les deux armées par le partage d’expérience et d’expertise, précise la même source.

Il est à noter que la coopération militaire maroco-britannique est régie par un Accord-cadre de coopération militaire et technique signé en 1993 ainsi qu’un accord sur le statut des forces (SOFA), signé en 2013.

Par ailleurs, des Commissions militaires mixtes se tiennent annuellement et alternativement à Rabat et à Londres pour se pencher sur les différents aspects de la coopération militaire entre les Forces Armées des deux Royaumes, conclut le communiqué.