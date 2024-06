Après une année record en 2023, le secteur du tourisme marocain connaît durant les premiers mois de l’année en cours une expansion notable, avec des niveaux de croissance laissant augurer un nouveau plus haut.

Cette performance est le résultat d’un travail acharné et d’une collaboration étroite entre le ministère de tutelle, les acteurs du secteur et les partenaires, qui ont permis de mener des actions concrètes et proactives à l’image de la feuille de route du tourisme 2023-2026, le renforcement des liaisons aériennes, l’intensification des campagnes promotionnelles, ainsi que l’amélioration de la compétitivité et de la qualité des services dans les établissements touristiques.

De plus, la diversification de l’offre touristique, l’intégration de l’innovation technologique et de la digitalisation ainsi que la mise en valeur des atouts du pays ont contribué à attirer une clientèle plus diversifiée et à améliorer l’expérience des visiteurs.

Une situation qui a abouti à franchir le cap de 5,9 millions de touristes au titre des cinq premiers mois de 2024, soit une croissance de 15% comparativement à fin mai 2023.

C’est ce qu’a révélé, récemment, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, précisant que la progression rapportée de 772.000 touristes en seulement cinq mois reflète la poursuite du momentum du secteur et illustre sa capacité à attirer un nombre croissant de visiteurs et l’efficacité des efforts déployés.

Feuille de route 2023-2026: 15,5 millions touristes en 2024, un objectif réalisable

La mise en œuvre continue de la feuille de route aux niveaux régional et national devrait non seulement renforcer la capacité du secteur à attirer les touristes, mais aussi permettre d’atteindre l’objectif ambitieux d’accueillir 15,5 millions de visiteurs d’ici la fin de l’année.

Cette feuille de route a transformé l’offre touristique en passant d’une approche centrée sur la destination à une approche axée sur l’expérience et structurée autour de 9 filières thématiques et 5 filières transverses et ce, à travers plusieurs leviers essentiels à l’atteinte des objectifs fixés, à l’instar de la promotion, le développement de l’aérien, le renforcement du capital humain, la stimulation de l’investissement dans l’animation, et la consolidation de l’attractivité touristique.

Pour mettre en œuvre cette feuille de route, 8 contrats régionaux ont été signés jusqu’à présent dans les régions de Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra,Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Drâa-Tafilalet, Dakhla-Oued Eddahab, Souss-Massa et l’Oriental, en plus du développement de 5 contrats pour les autres régions.

Après seulement 14 mois de mise en œuvre de la feuille de route, un bilan substantiel a déjà été enregistré. Parmi les réalisations majeures, figure le lancement de la campagne promotionnelle « Maroc, Terre de Lumière » sur 20 marchés mondiaux, une augmentation de 22% du nombre de sièges de transport aérien en 2023, ainsi que la signature d’un partenariat avec Ryanair. Ce partenariat vise à désenclaver plusieurs régions en ouvrant 24 lignes aériennes internationales et 11 lignes nationales.

Une attention particulière accordée au tourisme interne

Le ministère s’engage également à promouvoir le tourisme interne tout au long de l’année, sans se restreindre à des périodes spécifiques, permettant ainsi aux Marocains de profiter des richesses culturelles et naturelles de leur pays.

Ainsi, deux filières y ont été dédiées, à savoir le tourisme balnéaire et le tourisme dans les espaces naturels, avec des projets phares comme le « Dino Park » et 3 parcs naturels à Ifrane, Toubkal et Souss-Massa, la station verte d’Oukaïmeden et Khénifra, ainsi que deux parcs de loisirs à Casablanca et Marrakech. Promotion et digitalisation : les leviers de développement de l’action de l’ONMT

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) joue aussi un rôle crucial dans l’amélioration de l’attractivité de la destination Maroc et l’augmentation de sa visibilité à l’échelle mondiale.

Son action de promotion se manifeste par diverses initiatives, notamment des campagnes de marketing ciblant des marchés stratégiques, l’organisation d’éductours, des partenariats avec des influenceurs et la participation à des salons internationaux de grande envergure.

En parallèle, avec le début de la saison estivale, l’ONMT se prépare à accueillir un nombre croissant de visiteurs. Grâce à ses plateformes numériques innovantes, l’office offre non seulement des informations détaillées sur les destinations marocaines et des suggestions d’expériences de voyage, mais également des conseils pratiques essentiels pour organiser des séjours mémorables au Maroc.

Cette préparation est renforcée par l’engagement collectif des acteurs du secteur touristique à offrir une expérience exceptionnelle, à attirer de nouveaux segments de voyageurs et à maintenir la belle performance touristique du Royaume en tant que destination de choix.