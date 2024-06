Le cabinet de conseil américain Mercer a publié lundi son classement 2024 des villes les plus chères du monde pour les travailleurs étrangers. Casablanca et Rabat se situent respectivement en 153e et 173e positions. Le classement prend en compte 226 villes à travers le monde.

Hong Kong et Singapour, importants hubs financiers en Asie, arrivent en tête des villes les plus chères pour les travailleurs étrangers, notamment à cause des loyers élevés.

Pour la deuxième année consécutive, les deux villes devancent leurs rivales suisses Zurich, Genève, Bâle et Berne. Le top 10 des villes les plus chères pour les expatriés est complété par New York, Londres, Nassau (Bahamas) et Los Angeles.

Le rapport de Mercer indique que la hausse des coûts du logement et les « tendances volatiles de l’inflation » exercent une pression sur les programmes d’indemnisation des travailleurs expatriés.

« Les défis liés au coût de la vie ont eu un impact significatif sur les organisations multinationales et leurs employés », a déclaré Yvonne Traber, responsable de la mobilité mondiale chez Mercer, dans un communiqué.

Bangui, capitale de la République centrafricaine, est la ville la plus chère en Afrique (14e place) devant Dubaï aux Émirats arabes unis alors que Paris arrive à la 29e place.

La capitale du Nigeria Abuja est considérée comme la ville la moins chère pour les travailleurs étrangers, alors que Casablanca arrive à la 153e position et Rabat au 173ème rang.

Sydney est la ville plus chère de la région Pacifique (58e), Toronto était la ville la plus chère du Canada (92e) alors que Mumbai était la destination la plus chère de l’Inde (136e).

Les prix de 200 biens et services sont comparés pour établir ce classement de 226 villes, notamment le logement, les transports, la nourriture, les vêtements et les articles ménagers.